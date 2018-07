L’entrepôt Amazon d’Ottawa annoncé mardi matin

Les plans du géant de la distribution en ligne Amazon de construire un immense entrepôt à l'est d'Ottawa seront annoncés mardi matin, a appris CBC News.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, et le conseiller du secteur de Cumberland, Stephen Blais, ont convié les médias mardi à une importante annonce économique.

L’ouverture du centre de distribution, qui doit permettre l’embauche d’environ 1000 personnes, avait déjà été confirmée par le député d’Orléans Andrew Leslie, en mai dernier.

Une demande présentée à la Ville d'Ottawa indique que ces nouvelles installations feront plus de 300 000 mètres carrés et nécessiteront 99 quais de déchargement pour camions et plus de 1000 places de stationnement.

Le nouvel entrepôt doit voir le jour près de l’autoroute 417 à l’extrémité est de la ville d’Ottawa, au 5371, chemin Boundary.