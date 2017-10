L'équité intergénérationnelle au cœur des campagnes électorales

En marge de la campagne électorale, les candidats qui s'intéressent à l'équité inter-générationnelle dans leur municipalité se font de plus en plus nombreux. Au-delà des statistiques, l'enjeu pourrait bien devenir majeur au cours des prochaines décennies, dans l'Est-du-Québec.

Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

En droit international, le concept de l'équité intergénérationnelle repose sur la relation que chaque génération a avec les générations passées ou futures dans l'utilisation qu'elle fait des ressources naturelles ou culturelles de la planète. L'équité intergénérationnelle fait en sorte qu'une génération ne renvoie pas de fardeau social trop lourd aux autres, que ce soit des plus âgés vers les plus jeunes ou l'inverse.

Dans un contexte où, pour la première fois depuis l'avènement de l'ère industrielle, les aînés sont plus nombreux que les jeunes dans plusieurs régions du Québec, les décideurs publics sont forcés de réfléchir à cette équité. Comment fait-on pour garantir la qualité de vie de tous un chacun sans demander à une génération de faire tous les sacrifices pour une autre génération qui en profitera?

En marge d'une grande tournée québécoise sur le sujet, l'Institut du Nouveau Monde (INM) sera de passage au début du mois de novembre dans l'Est-du-Québec afin d'amorcer une grande conversation publique sur l'avenir de l'équité intergénérationnelle. L'organisation veut collecter et colliger les idées des citoyens. Suite à cette tournée, l'INM compte bien déposer un livre blanc présentant de grandes recommandations aux décideurs publics.

Plusieurs sujets y seront abordés, tels que l'aménagement des espaces communs, ains que la mobilité entre les municipalités.

Une autre grande thématique qui sera certainement de grand intérêt, c'est toute la question de nos politiques publiques. Comment s'assurer que nos services répondent à l'ensemble des besoins de la population? Claudia Beaudoin, chargée de projet à l'Institut du Nouveau Monde

Une situation préoccupante

Pour l'économiste indépendant Ianik Marcil, l'équité intergénérationnelle deviendra une problématique sérieuse au cours des prochaines années, surtout en région où la masse critique de la population active tend à rester la même au Bas-Saint-Laurent alors que la population retraitée ne cesse d'augmenter.

Selon lui, il faut trouver des moyens d'assurer le développement des différentes communautés tout en s'occupant d'un nombre grandissant de personnes aînées. Tout ça avec des revenus publics qui n'augmentent pas au même rythme que les besoins de la population vieillissante. Ianik Marcil insiste : plus les solutions se font attendre, plus le problème sera sérieux.

Quand ça se perpétue dans le temps, la problématique peut devenir extrêmement lourde. Pour une région comme le Bas-Saint-Laurent, qui présente une population composée de presque 50 % d'aînés, on remet le poids du soutien collectif sur une petite partie de la population active. Ça peut créer des dislocations intergénérationnelles et c'est extrêmement préoccupant. Ianik Marcil, économiste indépendant

Ironiquement, les salaire moyens des Bas-laurentiens et des Gaspésiens sont parmi les plus bas au Québec, alors que les besoins pour les génération vieillissantes sont parmi les plus élevés. Les bons salaires sont généralement gagnés par la génération X, c'est-à-dire les citoyens nés entre 1966 et 1981.

La clé: les milléniaux

Le facteur à considérer ici, c'est la génération Y, celle des milléniaux. Cette génération ne semble pas vouloir ou même pouvoir assurer la relève dans l'Est-du-Québec, puisque leur carrière les amène souvent ailleurs. « La planète entière s'offre maintenant à eux. Ça, c'est majeur comme donnée », explique Ianik Marcil.

Pour l'économiste, l'exode de la génération montante vers les grands centres n'est jamais dramatique. Que les jeunes partent dans les grands centres pour aller étudier n'a rien de nouveau. Toutefois, autrefois, ceux-ci revenaient en région après leurs études, ce n'est plus le cas maintenant.

Est-ce qu'il y a des incitatifs économiques à revenir dans la région? Ces incitatifs ne naissent pas d'eux-mêmes. Et ils ne sont pas que financiers: on parle d'incitatifs humains, culturels, sociaux et politiques. Il faut savoir être attractif pour ramener la jeune génération chez elle. C'est la clé. Ianik Marcil, économiste indépendant

Garantir un emploi n'est plus suffisant

Comme toutes les grandes villes du monde se battent pour attirer la meilleure main-d'œuvre disponible, garantir un emploi n'est plus suffisant pour garder les jeunes en région et ainsi assurer l'équité intergénérationnelle. Ianik Marcil est catégorique : il faudra que les décideurs publics fassent preuve d'originalité pour que leur communauté se démarque des autres. C'est le cas dans l'Est-du-Québec, comme partout ailleurs.

Est-ce une fatalité? Est-ce que l'heure des sacrifices difficiles arrive à grands pas? Pas nécessairement, selon l'économiste, tant qu'il y a une volonté réelle de mettre la main à la pâte.

Il y a eu des miracles économiques à des endroits où il n'y avait plus d'espoir. En Islande et en Écosse, par exemple. Ils ont mis en valeur leurs atouts et ce sont maintenant des endroits très prospères. C'est toujours possible à condition de le vouloir. Ianik Marcil, économiste indépendant

Les rendez-vous de l'Institut du Nouveau Monde sur l'équité intergénérationnelle auront lieu le 6 novembre au Musée de la Gaspésie de Gaspé, le 7 novembre au Cégep de Rimouski et le 9 novembre au Cégep de Baie-Comeau.