L’ex-usine RockTenn de Matane dans la mire de cryptomineurs

Des promoteurs ont récemment visité l'ancienne cartonnerie de Matane qui a fermé ses portes en 2012.

Un texte de Joane BérubéLa Ville cherche toujours à reconvertir le bâtiment, et à l'instar de plusieurs villes du Québec, Matane a été approchée par trois entreprises spécialisées dans la cryptomonnaie.

Deux d'entre elles ont récemment visité l'ancienne cartonnerie, indique le maire de Matane, Jérôme Landry. Ce type de site, situé loin des habitations et disposant des installations électriques nécessaires est recherché par les cryptomineurs.

Toutefois, l’installation d’entreprise du secteur de la cryptomonnaie à Matane, et au Québec, pourrait s’avérer plus compliquée que prévu. En effet, Hydro-Québec a récemment fait savoir qu’elle pourrait imposer un tarif plus élevé à ses entreprises énergivores. La société d’État ne serait pas en mesure non plus de répondre à toutes les demandes.

Le maire de Matane, Jérôme Landry, dénonce la stratégie énergétique d’Hydro-Québec qu’il accuse d’avoir aussi freiné le développement éolien. À Matane, l’entreprise de fabrication de composants d’éolienne, Énercon, est à l’arrêt depuis plusieurs mois, faute de contrats. La Matanie a perdu 150 emplois.

Jérôme Landry, reproche à Hydro-Québec d’avoir misé sur des surplus qui s’avèrent maintenant insuffisants pour répondre aux besoins des entreprises de l’industrie de la cryptomonnaie. Il dénonce cette stratégie au moment où se pointe une industrie qui effectue des percées dans le monde de la finance, de l’édition et de l’énergie.