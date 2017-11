L’hôtel Sheraton de Toronto vendu 335 millions

Une filiale de la compagnie immobilière Brookfield a acheté l'hôtel Sheraton au centre-ville de Toronto au prix de 335 millions de dollars.

Il s’agit du prix de vente le plus élevé pour un hôtel dans l’histoire canadienne, selon CBRE Canada, qui a agi comme courtier pour le vendeur, Marriott International.

Le Centre Sheraton de Toronto, un hôtel quatre étoiles, compte plus de 1300 chambres et nombre de salles de réunion.

On voulait prendre de l'expansion en Amérique du Nord et, comme nous connaissons bien Toronto, nous étions très heureux d'avoir la chance d'acquérir [une propriété] de cette taille et qualité.

Matthew Cherry, porte-parole de Brookfield