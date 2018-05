L'industrie de la pomme de terre en pleine croissance en Alberta

Les patates ne sont peut-être pas la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on pense à l'agriculture en Alberta. Pourtant, la province pourrait bien devenir le plus gros producteur du pays dans les années à venir.

Plus de 21 500 hectares de terres cultivées en Alberta sont dédiées à la pomme de terre, avec une production de plus 900 millions de kilos l'année dernière. La province est le troisième producteur national après l'Île-du-Prince-Édouard (36 000 hectares) et le Manitoba (27 235 hectares).

Le président de l'Association des cultivateurs de pommes de terre de l'Alberta, Terence Hochstein, a déclaré que le secteur a rapporté près d'un milliard de dollars à l'économie provinciale. La majorité des récoltes est ensuite utilisée dans le secteur des graines et de la production industrielle

« On estime notre valeur à la ferme à près de 225 millions de dollars. La valeur ajoutée à travers toute l'industrie est d'environ un milliard de dollars, une somme que le secteur de la pomme de terre injecte dans l'économie albertaine, ce qui est loin d'être négligeable » détaille-t-il.

Durant les deux dernières décennies, la production de patates en Alberta a plus que doublé, augmentant de 135 %, alors que l'industrie au Manitoba, elle, n'a augmenté que de 35 % et celle de l'Île-du-Prince-Édouard a baissé de 20 %.

« L'Alberta est rapidement en train de devenir le plus grand producteur de patates dans le pays » analyse Todd Hirsch, expert économique de l’institution financière ATB. Lorsque vous regardez l'économie de l’Alberta, on voit qu’il y a beaucoup d’attention portée au secteur énergétique pour des raisons évidentes mais, selon moi, les fermes de pommes de terre permettent d’avoir plus de diversité dans nos cultures agricoles. »

Les patates ne vont probablement pas concurrencer le blé ou le canola, mais M. Hirsch explique que c’est une culture importante.

« Je pense que dans les années à venir, l’Alberta dépassera l'Île-du-Prince-Édouard dans la production de pommes de terre », dit-il.

L’entreprise Cavendish Farms devrait ouvrir une nouvelle usine de transformation à Lethbridge, dans le sud de la province, l’année prochaine, rajoutant 3800 hectares de récoltes. Une nouvelle qui mènerait à une autre croissance importante pour l’industrie de la pomme de terre dans les prochaines années.

Selon les informations recueillies par Jennifer Lee, CBC News.