La 47e Exposition agricole du Témiscamingue souhaite initier les jeunes à l'agriculture

Quelque 900 jeunes des écoles primaires du Témiscamingue pourront vivre la 47e Exposition agricole du Témiscamingue les 30, 31 mai et 1er juin.

Avec les informations de Tanya Neveu

Pour la première fois, l'événement qui a lieu à St-Bruno-de-Guigues permettra aux jeunes de vivre une journée éducative sur l'agriculture.

Le transport sera offert gratuitement pendant trois jours.

Les jeunes pourront vivre sept ateliers abordant des thématiques telles que la confection du fromage, la vache à traire et les trayeuses.

Le président de l'événement, Philippe Tremblay, estime qu'il est important d'enseigner aux jeunes les rudiments de l'agriculture.

« On est dans une région agricole. lls voient des vaches dans le champ, ils voient des terres, mais à quoi ça sert? On veut les rapprocher de la réalité et leur démontrer que le lait n'arrive pas juste du dépanneur », soulève-t-il.

Plusieurs activités seront également organisées pour toute la famille pendant la fin de semaine de l'Exposition agricole, qui aura lieu du 31 mai au 2 juin.