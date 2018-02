La bataille d'une femme de 82 ans pour résilier sa police d'assurance vie

Une arrière-grand-mère de 82 ans a réussi à récupérer son argent et à obtenir des excuses de la part de la Banque de Montréal (BMO) après s'être fait dire qu'elle ne recevrait rien si elle annulait sa police d'assurance vie.

Ella Beck, une résidente de l’arrondissement LaSalle, à Montréal, payait chaque mois sa police d’assurance depuis plus d’une décennie. Elle s’est un jour interrogée au sujet des primes qu’elle continuait à payer. Elle s'est informée auprès de la BMO qui lui a dit que si elle annulait sa police, elle perdrait tout et se retrouverait les mains vides.

« J’étais tellement choquée. Je me suis dit que c’est insensé », a raconté Mme Beck.

Elle s’est tournée vers les médias pour obtenir de l’aide. Une enquête réalisée par CBC News lui a révélé qu’elle pouvait non seulement annuler sa police d’assurance, mais qu’elle pouvait aussi récupérer de l’argent.

Mme Beck a suivi ces conseils mais, au final, elle est encore amère à propos de la façon dont le processus s’est déroulé. « C'est très mal, dit-elle. Cela devrait être indiqué à tout le monde qu’il existe différentes options. »

Tout perdre

Ella Beck a acheté sa police d’assurance vie en 2007, à l’âge de 71 ans. Son époux étant décédé depuis peu, elle a décidé de souscrire à une police dont elle avait vu la publicité à la télévision.

Elle était déterminée à ne pas laisser à ses cinq garçons la facture de ses funérailles.

Je ne voulais pas laisser de dettes à mes enfants. Ella Beck

Elle a souscrit à une police d’assurance vie dont la prime mensuelle est de 30 $ et qui prévoit le paiement de 3200 $ pour une mort naturelle – la fin la plus probable pour la plupart des gens, particulièrement les personnes âgées.

Sa police est devenue la propriété de la BMO en 2009. Quand elle a appelé son institution financière le mois dernier pour avoir une mise à jour sur ses paiements, elle a été surprise d’apprendre qu’elle avait déjà déboursé 3780 $ sur une police qui prévoit un paiement de 3200 $, soit 580 $ de plus que sa valeur.

Selon cette police,Ella Beck est obligée de faire ses paiements mensuels jusqu’à l’âge de 95 ans, même si la valeur de son assurance demeure plafonnée à 3200 $. Cette idée n'a pas plu à Mme Beck. « Si je vis, disons encore cinq ans, je ne fais qu’enrichir la banque », s’indigne-t-elle.

Mme Beck s’est informée pour mettre un terme à son assurance, mais assure qu’un représentant de BMO lui a dit qu’elle ne recevrait pas un sou si elle agissait de la sorte.

« Vous perdrez tout. C’est ce qui m’a choqué », relate-t-elle.

BMO décide de rembourser

Après avoir été contacté par Ella Beck, CBC News a consulté l’expert en assurances Lorne Marr, qui affirme que des polices à long terme offrent souvent des options telles que le remboursement en raison d'une annulation.

« Habituellement, dans les dernières années de la police, il existe une valeur de rachat garantie », mentionne Lorne Marr, de LSM Insurance, un courtier indépendant établi à Markham, en Ontario.

Lorsque CBC News s’est adressée à la BMO pour savoir si Ella Beck avait des options, la banque n’a pas répondu à ses demandes.

Toutefois, Mme Beck a reçu une lettre le lendemain de la part de Josée Leblanc Leaper, responsable du service à la clientèle chez BMO Assurance, l’avisant qu’elle avait effectivement d’autres options.

Elle pouvait annuler sa police et recevoir en retour 814,39 $ en argent. Sinon, elle pouvait cesser de payer ses primes et conserver son plan, qui perdrait de la valeur et constituerait un versement de 1124 $ en cas de décès naturel.

Des excuses

Josée Leblanc Leaper s’est aussi excusée au nom de la banque pour ne pas avoir fourni toutes les options à leur cliente la première fois.

Nous sommes fiers des efforts que nous déployons pour aider nos clients et il semble que nous avons failli dans ce dossier. Josée Leblanc Leaper, porte-parole de BMO

Ella Beck a choisi d’annuler sa police et de récupérer son avoir. Même si elle perd sa couverture de 3200 $, elle possède de l’argent qu’elle peut verser sur son compte de carte de crédit et elle est libérée des paiements mensuels de 30 $.

« Je pourrai utiliser l'argent », a-t-elle dit, ajoutant que ses garçons lui ont assuré qu’ils n’avaient pas besoin de l’argent provenant de sa police d’assurance vie.

Mme Beck accepte les excuses de BMO, mais elle est toujours irritée par le fait qu’elle a dû se tourner vers les médias pour régler son problème.

« J’aurais dû être informée dès le départ de mes choix, mais on ne m’a pas donné d’options », déplore-t-elle.