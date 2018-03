La boulangerie Earnest Bagel ferme ses portes à Windsor

La boulangerie The Earnest Bagel Company, réputée pour ses bagels de style montréalais, mettra la clé sous la porte après une dernière journée d'opération mardi à Windsor, en Ontario. La boutique avait pignon sur rue depuis cinq ans.

« Ce n'est pas qu'on avait de la difficulté avec les ventes, c'est plutôt qu'on avait besoin d'investissements pour agrandir et on a décidé au final que ce n'était pas une bonne idée », explique le propriétaire de la boulangerie, Tristan Fehrenbach.

Il ajoute que plusieurs éléments sont entrés en ligne de compte pour que lui et son équipe décident de ne pas renouveler le bail de la boutique située sur l'avenue Dougall.

« Avoir une entreprise alimentaire, ça prend beaucoup de temps et c'est difficile pour une famille », indique M. Fehrenbach.

Le propriétaire dit qu'il espère voir davantage ses deux enfants âgés de 5 et de 7 ans lors des fins de semaine et qu'il réfléchissait à l'avenir de son commerce depuis un an environ.

La hausse du salaire minimum au début de l'année a aussi joué un rôle dans sa décision, explique-t-il.

Il tient également à remercier ses fidèles clients : « Je pense qu'on avait de bonnes relations avec nos clients et ils vont nous manquer énormément. »

Merci surtout aux francophones dans la communauté, il y en a beaucoup qui sont venus ici et c'est bien apprécié. Tristan Ferhenbach, propriétaire de The Earnest Bagel Company

Il est toujours possible d'acheter des bagels d'ici la fermeture de l'établissement. « Téléphonez-nous en avance », précise-t-il.

M. Ferhenbach avait d'ailleurs appris la recette des bagels lors d'un séjour de deux semaines dans la célèbre boulangerie St-Viateur à Montréal.

Le boulanger ne sait pas ce qu'il fera dans le futur avec sa précieuse recette.