La C.-B. dénonce le désir de l’Alberta de limiter ses exportations de pétrole

Le procureur général de la Colombie-Britannique, David Eby, menace l'Alberta de poursuites judiciaires si elle adopte son projet de loi 12 déposé lundi qui vise à donner le droit au gouvernement albertain de limiter l'exportation d'hydrocarbures vers sa province voisine.

Cette loi aurait notamment pour effet de faire bondir les prix de l’essence en Colombie-Britannique et serait inconstitutionnelle, affirme le ministre Eby.

Des représailles voilées

Si la première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, ne décrit pas le projet de loi 12 comme étant en représailles à l’opposition de la Colombie-Britannique à l’expansion du pipeline Trans Mountain, elle soutient néanmoins que « le gouvernement de la Colombie-Britannique se comporte comme s’il ne faisait pas partie du pays ».

Il est, selon elle, essentiel pour l’Alberta de pouvoir exporter ses ressources naturelles, ajoutant que cela explique pourquoi le projet de Kinder Morgan est d’importance nationale.

L’Alberta fait partie du Canada, un pays qui a plus de côtes que tous les autres pays du monde.Donc, on n’est pas enclavé, on est Canadiens.

Rachel Notley, première ministre de l'Alberta