La centrale Keeyask coûtera des milliards en plus, selon un rapport

La centrale hydroélectrique Keeyask pourrait coûter des milliards de dollars supplémentaires au Manitoba, selon un rapport de MGF Project Services.

La firme de Calgary a été mandatée par la Régie des services publics de la province pour étudier la proposition d'Hydro-Manitoba d’augmenter les tarifs d’électricité.

Son rapport pointe du doigt la société d'État pour l'augmentation des coûts de la centrale située à 725 km au nord de Winnipeg. Il remet en cause l'expertise d'Hydro-Manitoba en gestion de projets de construction et critique sa gestion financière.

Le coût de construction de la centrale hydroélectrique Keeyask pourrait atteindre 10,5 milliards de dollars, et non plus les 6,5 milliards de dollars initialement prévus, note MGF Project Services.

En septembre 2017, Hydro-Manitoba avait révisé à la hausse les estimations du projet, portant la facture à 7,8 milliards de dollars. Puis, en mars 2017, les estimations ont encore grimpé pour rejoindre 8,7 millions de dollars. Au printemps dernier, Hydro-Manitoba avait entre autres justifié cette hausse par l’augmentation des coûts pour le travail des fondations du barrage.

Le rapport dénonce aussi le non-respect du contrat dans le domaine de la planification financière et des échéanciers.

Les employés d'Hydro-Manitoba sont compétents et professionnels, mais ils ne sont pas des gestionnaires en construction [...] C’est pourquoi la gestion de projet et l’efficacité sont faibles. Extrait du rapport de la firme MGF Project Services

En septembre dernier, Hydro-Manitoba avait dit qu’elle devait augmenter ses tarifs d’électricité pour répondre à l’augmentation des coûts associés à la construction de la centrale hydroélectrique Keeyask et à l’installation de la ligne de transmission Bipole II.

Hydro-Manitoba souhaite augmenter ses tarifs d’électricité de 7,9 % par an jusqu'aux exercices financiers 2023-2024, et une augmentation de 4,54 % l'année suivante. Si cette hausse est acceptée, cela impliquerait qu’une facture de 1000 $ passerait à 1600 $ en 2023-2024 puis 1650 $ l’année suivante.

Le pire scénario possible

Hydro-Manitoba affirme que les conclusions du rapport seraient le pire scénario envisageable et que ce n’est pas nécessairement ce qui se produira.

Il n’y a rien qui n'indique pour le moment que le projet sera retardé ni que les Manitobains devront payer plus cher. Bruce Owen, porte-parole Hydro-Manitoba

Le rapport est assez critique sur le projet de la centrale Keeyask, dit le porte-parole. Il ajoute par contre que les conclusions du rapport sur d’autres projets comme Bipole III ou Manitoba-Minnesota Transmission Project sont positives.

La société d'État n’est pas certaine de comprendre comment le rapport a pu arriver à un tel estimé du projet de la centrale Keeyask, dit Bruce Owen. Elle compte discuter des conclusions du rapport devant Régie des services publics.