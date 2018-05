La choucroute Tapp perce le marché américain

L'entreprise Les Produits Tapp de Gaspé, l'un des plus grands producteurs de choucroute au pays, est sur le point de signer un important contrat. Si l'entente est conclue, l'entreprise gaspésienne pourrait percer le marché américain.

L'équipe de Produits Tapp pourrait donc devoir augmenter la cadence de production. Pour se faire, le directeur Sylvain Tapp, songe à la mécanisation de l'entreprise.

Si tout va bien, les premiers kilos de choucroute seraient livrés l'an prochain. « Présentement, on a une entente de confidentialité ce qui fait qu’on ne peut pas nommer de nom, mais eux [les acheteurs], ils changent de domaine. Ils sont dans la choucroute aussi, mais pasteurisée. Oui, c’est intéressant. Ils nous ont choisis. On s’est rencontré et ça a cliqué. »

Depuis 2015, plus de 450 000 $ ont été investis pour agrandir et moderniser l'usine de production de l'avenue Rooney à Douglastown.