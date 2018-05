La Coupe Vanier à Québec en 2018 et 2019

La finale de la Coupe Vanier se tiendra au Stade Telus de l'Université Laval en 2018 et en 2019.

Cette année, le duel entre les deux meilleures équipes universitaires canadiennes de football aura lieu le 24 novembre. Ce sera la 5e en sol lavallois en 10 ans.

« Les quatre éditions précédentes tenues ici ont été de francs succès et ont permis à l’Université de rayonner à l’échelle nationale », se réjouit la directrice du Service des activités sportives du Rouge et Or, Julie Dionne.

En moyenne, 16 500 spectateurs ont assisté aux finales de la Coupe Vanier à Québec.

9 fois champion

Le Rouge et Or a remporté à 9 reprises la Coupe Vanier en 11 tentatives depuis sa première présence en 1999. Il s’agit d’un record dans la ligue canadienne de football universitaire, U Sports.

En novembre, Laval s’est inclinée face à Western. Les Mustangs avaient eu le dessus par la marque de 39 à 17 au Stade Tim Hortons à Hamilton, en Ontario.