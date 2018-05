La dégringolade du prix du lait inquiète les producteurs laitiers

La chute du prix du lait à la ferme inquiète les producteurs laitiers de tout le Québec. Après des mois de diminution constante, les producteurs de lait du Québec demandent l'intervention de la Commission canadienne du lait pour éviter le pire.

La dégringolade du prix du lait à la ferme a commencé ces dernières années et rien de semble pouvoir l'arrêter.

Actuellement, les producteurs de lait du Québec reçoivent 64 cents du litre pour leur lait, ce qui équivaut au prix de 2004. C'est 4 cents du litre de moins qu'il y a un mois à peine alors que pour couvrir leurs frais de production, ils devraient toucher 75 cents du litre.

On peut avoir des mauvaises périodes, mais là, ça ne marche pas. À 64 cents, il faut faire une correction.

La baisse des ventes du lait que l'on boit au profit des gras laitiers comme le beurre ou les fromages serait en grande partie responsable de la situation.

La demande des consommateurs s'est progressivement modifiée et les producteurs se retrouvent avec d'importants surplus de solides non gras difficiles à écouler.

Les producteurs de lait du Québec viennent de faire appel à la Commission canadienne du lait afin qu'elle déclenche un processus d'augmentation du prix en invoquant ces circonstances exceptionnelles.

Quand ça descend en dessous de 3,5 % du coût de production, on a le droit d'invoquer les circonstances exceptionnelles. On est rendu à 4 % donc on invoque ça pour que la CCL puisse corriger le prix aux producteurs.

Bruno Letendre, président des Producteurs de lait du Québec