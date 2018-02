La diversité sexuelle, un outil pour les entreprises

Le député fédéral Randy Boissonnault, qui est ouvertement homosexuel, prenait la parole jeudi devant des membres de la communauté d'affaire d'Edmonton pour les convaincre des avantages d'être ouvert aux minorités sexuelles.

Pour Randy Boissonnault, être accueillant envers les membres de la communauté LGBTQ est une décision qui fait du sens économiquement autant que moralement. Les employés homosexuels qui ne se sentent pas acceptés sont souvent moins performants. Plusieurs études, dont une menée par l’Université de la Californie, ont d’ailleurs démontré qu'une plus grande inclusion de la communauté LGBT augmentait le PIB d'une société.

Quand on crée des espaces, des lieux de travail qui sont très ouverts et inclusifs, tout l’écosystème est plus performant.

Randy Boissonnault, député d’Edmonton-Centre