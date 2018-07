La ferme Richard entreprend son plan de reconstruction

Une semaine après le feu qui a rasé deux poulaillers de la Ferme avicole Paul Richard et fils à Rivière-Heva, l'entreprise commence son plan de reconstruction.

Près de 60 000 poules ont péri dans la tragédie.

La ferme, qui opère quatre sociétés en même temps, peut compter sur ses autres entités pour poursuivre sa production avicole.

Une de ses branches compte toujours 25 000 poules pondeuses.

Le copropriétaire de l'entreprise, Maurice Richard, était en entrevue vendredi à l'émission Des matins en or.

« Présentement, on est à travailler à fournir les dossiers que les assureurs nous demandent , dit-il. On a commencé hier à enlever les débris et ça va se poursuivre pour quelques jours. Dans le meilleur des mondes, on aurait probablement un poulailler qui pourrait reprendre sa production au mois de mars », a-t-il confié.

La cause exacte de l'incendie qui a frappé les poulaillers n'est toujours pas connue. L'enquête est toujours en cours.