La firme saguenéenne Cegertec vendue à la multinationale Stantec

La firme de génie-conseil Cegertec a été achetée par la multinationale Stantec.

Stantec est une entreprise canadienne spécialisée en ingénierie dont le siège social se trouve à Edmonton.

Il s’agit de la troisième entreprise en ingénierie en importance au Canada après SNC-Lavalin et WPS.

La multinationale compte plus de 22 000 employés et a des bureaux sur six continents. Stantec est inscrite à la bourse de Toronto et de New York.

La transaction devrait être finalisée d’ici le 25 mai.

Seule la division ingénierie de Cegertec est touchée par la transaction.

Plus de détails à venir