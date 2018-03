La fourrure à l'honneur en fin de semaine au Yukon

Les activités regroupées sous la bannière « unFURled » qui se déroulent samedi au centre Kwanlin Dun de Whitehorse visent à redonner à l'industrie de la fourrure ses lettres de noblesse.

« Ce n'est pas une grosse industrie au Yukon, mais elle est importante », dit l'organisatrice d'unFURled, Kelly Milner. « Il faut recommencer à célébrer le fait que nous avons un lien important avec la fourrure dans notre culture au Yukon. »

UnFURled rassemblera les trappeurs et les artisans de la fourrure, dont plus de 50 vendeurs de tout le Yukon, y compris d'Old Crow. Plus de 500 produits y seront vendus, tels que des gants, des mitaines et même des bijoux faits de fourrure.

L'industrie de la fourrure au Yukon est une industrie bien réglementée. [C'est une industrie] durable et humaine et nous souhaitons éduquer les gens là-dessus. Christine Prescott, organisatrice du marché unFURled

Des trappeurs seront sur place pour répondre aux questions du public et raconter des histoires de leurs expériences dans l'arrière-pays.

Une courtepointe collective en fourrure fait également partie des activités proposées. La pièce se rendra ensuite aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Nunavik, où d'autres morceaux de fourrure y seront cousus, avant de revenir au Yukon pour y être exposée.

UnFURled se terminera par un bal où les convives sont invités à porter leurs plus beaux vêtements de fourrure.