La Laiterie de l'Outaouais veut tirer profit du marché ontarien

La Laiterie de l'Outaouais a dévoilé, mardi, un nouvel emballage et une nouvelle image de marque pour ses produits, afin de se tailler une place sur les tablettes des commerces de l'Ontario.

Les emballages de l'entreprise gatinoise porteront bientôt de nouvelles couleurs et un nouveau nom : Notre lait. Our milk. Le but de l'exercice est de rendre les produits de la Laiterie de l'Outaouais plus facile à identifier pour les clients ontariens.

« Avec le temps, on se rendait compte que “Laiterie Outaouais”, on était un peu consigné à l’Outaouais avec ce nom-là. Et, on a voulu se mettre un nom qui est plus flexible pour aller hors région », explique le président-directeur général de la compagnie, Georges Émond.

Par ailleurs, la Laiterie de l'Outaouais offrira maintenant des contenants en carton avec un bouchon, une pratique déjà répandue chez bon nombre de ses compétiteurs.

Les nouveaux emballages cartonnés « [répondent] aussi à des normes ontariennes au niveau de la consignation des contenants », indique M. Émond.

Il espère que la combinaison d’un nouveau format et d’une nouvelle image de marque adaptés au marché ontarien permettra à son entreprise de s’illustrer dans les épiceries de la province voisine, d'autant plus que ces changements ont nécessité des investissements de 700 000 $.

On ne l’a pas fait au début, parce qu’on avait nos engagements financiers du départ. On est une jeune entreprise encore, même si ça fait sept ans qu’on est là. Georges Émond, PDG de la Laiterie de l'Outaouais

La nouvelle image de marque de la Laiterie de l'Outaouais fera peu à peu son apparition sur les contenants de l'entreprise au cours de la prochaine année. En plus des emballages en carton, l'entreprise continuera d'offrir son lait dans des contenants de plastique.

Avec les informations de Christian Millette