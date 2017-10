La machine numéro 9 de nouveau en fonction à l'usine d'Alma

La machine numéro 9 de la papeterie d'Alma, qui était fermée depuis septembre 2015, est de nouveau en fonction.

L'entreprise Produits forestiers Résolu (PFR) avait annoncé sa fermeture définitive en mars 2015. Les travailleurs doutaient de sa relance.

En août dernier, PFR avait annoncé son intention de la redémarrer rapidement.

La compagnie a donc dû effectuer de nombreux travaux et modifier la machine afin de produire différents types de papier.

La direction de l'usine a indiqué qu'il s'agissait d'un véritable tour de force. Des employés retraités ont même été rappelés pour réaliser le défi d'une réouverture dans un temps record.

Les gars se sont impliqués énormément. En plus de nos semaines normales de travail, le soir et les fins de semaine, on devait avancer et finaliser les travaux.

Sébastien Boudreault, tuyauteur