La patinoire couverte de Saint-Gabriel-de-Rimouski coûtera plus cher que prévu

Le projet de patinoire couverte à Saint-Gabriel-de-Rimouski coûtera un demi-million de dollars de plus que prévu. Après plusieurs mois de tergiversations, la municipalité vient d'octroyer le contrat de construction au Groupe Honco de Lévis, au coût d'un million et demi de dollars.

Un texte de Julie Tremblay

Au départ, la patinoire couverte devait coûter un million de dollars, mais la municipalité a dû revoir le budget à la hausse après avoir reçu deux soumissions supérieures au coût estimé.

Le maire de Saint-Gabriel-de-Rimouski, Georges Deschênes, explique que la municipalité couvrira une partie de cette augmentation et qu'une campagne de financement sera également lancée. « On parle d'aller chercher 350 000 $ dans le milieu », explique le maire.

L'aide de la MRC demandée

M. Deschênes espère également obtenir l'aide de la MRC de La Mitis pour financer le projet. Dernièrement, la MRC a octroyé 800 000 $ pour soutenir la construction d'un nouvel aréna à Mont-Joli.

On espère aller chercher des sommes supplémentaires au niveau de la MRC. On a aidé Mont-Joli dans leur projet d'aréna dernièrement. Quand on a accepté le projet, on a parlé d'équité qui serait à la grandeur de la MRC. On se fie sur certaines sommes qui peuvent entrer de ce côté là aussi.

Georges Deschênes, maire de Saint-Gabriel-de-Rimouski