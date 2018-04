La Régie de l'énergie autorise le raccordement d'Unamen Shipu

Le Régie de l'énergie autorise le projet de raccordement de la communauté d'Unamen Shipu au réseau électrique de la province. Selon les estimations d'Hydro-Québec, le projet est évalué à 114 millions $.

Un texte d'Émile Duchesne

Selon un porte-parole d'Hydro-Québec, Marc-Antoine Pouliot, la société d'État avait conçu, en 2009, un premier projet de raccordement dont les coûts s'élevaient à 32 millions $. Hydro-Québec comptait alors sur le bon fonctionnement de la centrale thermique qui alimente actuellement Unamen Shipu. Or, près de 10 ans plus tard, cette centrale arrive à la fin de sa vie utile et ne peut plus être utilisée comme système d'appoint en cas de panne.

On prévoyait, à l’époque, de garder la centrale de La Romaine ouverte en backup lorsqu’il y aurait des pannes. On se disait “puisque la centrale reste ouverte au cas où, on n’a pas besoin de construire une ligne très robuste“ donc elle était moins coûteuse. Marc-Antoine Pouliot, porte-parole d'Hydro-Québec

La société d'État a dû concevoir un projet avec une ligne de transport plus robuste que le prévoyait le projet de 2009 afin d'éviter le risque de panne.

La centrale, elle est vétuste, elle n'est plus adéquate, il faut la fermer. Alors, en conséquence, il faut construire une ligne plus robuste, une ligne qui va répondre aux normes du réseau de transport, avec des portiques de bois. Marc-Antoine Pouliot, porte-parole d'Hydro-Québec

Selon Hydro-Québec, malgré des coûts plus élevés, le raccordement d'Unamen Shipu reste plus avantageux que la construction d'une nouvelle centrale thermique dont les coûts s'élèveraient à 200 millions $.

Le raccordement permettra aussi de réduire les frais d'exploitation d'Hydro-Québec. Selon Marc-Antoine Pouliot, les frais d'exploitation d'une centrale thermique s'élèvent à plus de 30 cents/kWh alors que la Régie de l'énergie exige à la société d'État de vendre l'électricité à 7 cents/kWh à tous ses clients domestiques.

C’est gagnant pour tous les clients d’Hydro-Québec parce qu'en réduisant nos coûts, on baisse nos coûts d’opération pis c'est des sommes qui ne se retrouvent pas sur les tarifs d'électricité de tous les Québécois. Marc-Antoine Pouliot, porte-parole d'Hydro-Québec

Le projet de raccordement sera bénéfique aussi aux habitants de Kegaska. Selon Marc-Antoine Pouliot, Kegaska est déjà relié au réseau électrique de la province, mais par un type de ligne de transport moins fiable qui occasionne beaucoup de pannes. La construction d'une nouvelle ligne plus robuste permettra de limiter le nombre de pannes dans ce village.

Les appels d'offres pour la mise en œuvre du projet seront lancés dans les prochains mois. Hydro-Québec vise une mise en service en 2020.