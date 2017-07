La saison touristique s'annonce bien à Toronto cette année

La présentation du Grand Prix Indy de Toronto, en fin de semaine, est un autre événement touristique présenté durant la saison estivale dans le sud de la province. Et si l'on en croit les chiffres de Tourisme Ontario, l'industrie atteint des sommets en 2017.

C’est ce que confirme Andrew Weir, de Tourisme Toronto.

« La plus grande croissance est en provenance des États-Unis en plus du Mexique, de la Chine et de l’Angleterre. Ce sont des gens qui restent plus longtemps, en font plus et dépensent plus durant leur temps ici. »

Du côté du Mexique, leurs ressortissants sont 55 % plus nombreux à visiter Toronto cette année comparativement à l’an dernier. L'industrie touristique torontoise est propulsée par le contexte politique international qui est à l'avantage du Canada. La Ville Reine est notamment devenue une destination prisée des touristes mexicains depuis la fin de l'imposition de visas.

Selon M. Weir, la situation politique aux États-Unis y est peut-être pour quelque chose.

« Les voyageurs mexicains cherchent peut-être des alternatives aux États-Unis, en ce moment. Nous espérons que Toronto se retrouve dans leurs listes. Aussi, les Mexicains ont plusieurs raisons de venir ici, puisque depuis décembre dernier, ils n’ont plus besoin de faire la demande d‘un visa de tourisme », précise-t-il.

Si la tendance se maintient, donc, il s'agira d'une année record pour le tourisme à Toronto en 2017.