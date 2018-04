La station de ski Val-Neigette sera mise aux enchères

La Cour Supérieure du Québec ordonne la vente de la station de ski de Val-Neigette.

Dès la semaine prochaine, une date pourrait être fixée pour une vente aux enchères.

Cependant, le jugement est écrit de telle sorte que le dossier pourrait aussi se régler par une vente de gré à gré entre les propriétaires de Val-Neigette et un éventuel acquéreur.

Le jugement a été rendu à la suite d'une requête déposée en février par les deux principaux créanciers de Val-Neigette.

Par cette procédure, la Banque de développement du Canada (BDC) et la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) de la Neigette espéraient récupérer un montant d'environ 170 000 $ que leur doit Val-Neigette.

La valeur des trois propriétés visées par le jugement couvre amplement ce montant.

Selon l'évaluation municipale, elle s'établit à 1 162 000 $ pour la station de ski et à 44 000 $ pour un chalet situé non loin de la station et propriété de Val-Neigette.

La requête vise aussi un minuscule terrain du Chemin du Rang A évalué à 200 $

La station de ski Val-Neigette a fermé ses portes le 9 avril dernier, après plus de 55 ans d'activité.

D'après les informations de Denis Leduc