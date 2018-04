La station de ski Val Neigette sera mise aux enchères

La Cour Supérieure du Québec ordonne la vente de la station de ski de Val Neigette.

Dès la semaine prochaine, une date pourrait être fixée pour une vente aux enchères.

Cependant, le jugement est écrit de telle sorte que le dossier pourrait aussi se régler par une vente de gré à gré entre les propriétaires de Val Neigette et un éventuel acquéreur.

Le jugement a été rendu à la suite d'une requête déposée en février par les deux principaux créanciers de Val Neigette.

Par cette requête, la Banque de développement du Canada (BDC) et la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) de la Neigette espéraient récupérer un montant d'environ 170 000 $ que leur doit Val Neigette.

La valeur des trois propriétés visées par le jugement couvre amplement ce montant.

Selon l'évaluation municipale, elle s'établit à 1 162 000 $ pour la station de ski et à 44 000 $ pour un chalet situé non loin de la station et propriété de Val Neigette.

La requête vise aussi un minuscule terrain du Chemin du Rang A, évalué à 200 $

La station de ski Val Neigette a fermé ses portes le 9 avril dernier, après plus de 55 ans d'activité.

Réaction du propriétaire

Lors d'un échange téléphonique, le propriétaire de la station de ski, Mathieu Dufour, a affirmé sur un ton catégorique qu'il n'y aura pas de vente aux enchères de Val Neigette, mais qu'il y aura une vente de gré à gré.

Sans donner davantage de détails, il dit avoir reçu une « offre sérieuse pour des actifs » de la station, mais qui couvrirait les 170 000 $ réclamés par ses créanciers.

L'offre aurait été formulée la semaine dernière, lors d'une visite de l'acheteur potentiel à Val Neigette.

Mathieu Dufour ajoute que ses créanciers lui ont dit être en lien avec « un acheteur local » pour l'ensemble de la station, mais cet acheteur ne s'est jamais manifesté auprès de lui.

Il conclut en disant qu'il « est minuit moins cinq » pour régler ce dossier.

D'après les informations de Denis Leduc