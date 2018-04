La Stratégie maritime du Québec rapporte, selon Jean D'Amour

En commission parlementaire, le ministre responsable de la Stratégie maritime du Québec, Jean D'Amour, a défendu les actions menées par son gouvernement depuis le lancement de ce plan.

Un texte de Patrick Bergeron

Lancée en 2015, la stratégie maritime apporte des résultats concrets, selon Jean D'Amour. Lors de l'étude des crédits, jeudi, il a souligné que 305 projets avaient obtenu de l'aide de Québec, 205 de ces projets sont dans l'Est-du-Québec.

Jean D'Amour a aussi confirmé qu'un bilan des 3 dernières années serait déposé à l'Assemblée nationale au mois d'août. Il affirme qu'il est nécessaire de faire cet exercice pour démontrer les retombées réelles de cette stratégie.

Questionné par le député de Rimouski, Harold Lebel, Jean D'Amour a souligné qu'il souhaitait toujours en arriver à une entente avec Ottawa d'ici juin pour la cession de cinq ports de l'Est-du-Québec. Il est toutefois demeuré vague sur la façon dont seront gérés ces ports lorsque Québec en sera propriétaire.

Je ne veux pas nuire aux négociations, mais ce ne sera pas la Société des traversiers du Québec qui s'occuper[a] de la gestion. Jean D'Amour, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

Toujours selon le député de Rivière-du-Loup—Témiscouata, de nombreuses annonces seront faites au cours des prochaines semaines. L'une d'entre elles pourrait porter sur l'acquisition d'une nouvelle grue pouvant soulever des charges de 300 tonnes pour le port des Îles-de-la-Madeleine.

Mais pour ce faire, Québec et Ottawa devront s'entendre sur les travaux à faire pour consolider le quai. « C'est du ressort du gouvernement fédéral et on parle quand même d'un investissement de 10 millions $ ».

En parallèle, des négociations se poursuivent quant au remplacement du traversier CTMA.