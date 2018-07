La taxe carbone des T.N.-O. se payera surtout à la pompe

Les Ténois devront bientôt payer pour leurs émissions de gaz à effet de serre avec le nouveau plan de tarification du carbone annoncé par le gouvernement. Avec des remboursements pour le chauffage des maisons et le secteur commercial, la nouvelle taxe carbone touchera surtout les prix à la pompe et le transport routier.

Un texte de Mario De Ciccio

Le gouvernement territorial a dévoilé sa stratégie mercredi. Il introduira le 1er juillet 2019 un tarif initial de 20 $ la tonne de carbone. Une taxe qui s'appliquera à tous les carburants qui émettent des gaz à effet de serre, comme l’essence, le diesel, le propane et le gaz naturel.

La taxe augmentera d’année en année afin d'atteindre les 50 $ la tonne en 2022. Une tarification nécessaire pour respecter les exigences du gouvernement fédéral et de son plan sur le climat.

La grande majorité des Ténois brûlant du carburant devront payer les coûts de cette nouvelle taxe. Cependant, en mettant en oeuvre sa taxe carbone, le gouvernement met aussi en place un système de remboursement et de compensations qui seront payées par les revenus de la taxe.

Une remise permettra notamment de rembourser complètement et directement la taxe sur les émissions pour le chauffage. Un autre remboursement sera aussi disponible pour les producteurs d’électricité, comme le Northwest Territories Power Corporation, afin de s’assurer que les coûts d’électricité n’augmentent pas.

Les entreprises de transport aérien aussi seront exemptées de la taxe carbone pour éviter une hausse des prix des vols.

L’impact à la pompe

C’est à la pompe que la taxe aura l'impact le plus direct pour le consommateur. Dès le premier janvier 2019, les automobilistes devront payer 4,7 cents de plus par litre d’essence. En 2022 la taxe atteindra les 11,7 cents par litre.

« Le transport est l’un de nos plus gros émetteurs », explique le ministre des Finances, Robert McLeod. « Nous avons essayé d’équilibrer les choses entre les consommateurs et les industries qui seront aussi touchées par la hausse des prix du carburant. »

La hausse des prix de l’essence et la hausse des coûts du transport risquent aussi d’avoir une incidence sur le coût de certains biens et services, admet le gouvernement.

Remises et compensations

En plus du chauffage, de l’électricité et du transport aérien, le gouvernement mettra aussi en oeuvre un système de compensations pour les familles et les entreprises qui produisent moins de 50 000 tonnes par année, soit la majorité des entreprises.

Cette compensation pour contrer l’impact de la taxe sur le coût de la vie augmentera tous les ans jusqu'en 2022 où ce sera un remboursement de 260 $ par année pour chaque Ténois et 300 $ par enfant.

Le gouvernement estime même que cette indemnité pourrait à long terme réduire le coût de la vie d’une famille moyenne de 400 $ par année.

« Si nous avions utilisé le plan proposé par le fédéral, les Ténois auraient payé plus de 900 $ par année », explique le ministre des Finances. « Avec les initiatives que nous proposons, je crois que ça baisse à 365 dollars [par années] et avec nos remises je crois que les familles vont faire de l’argent. »

Les grands émetteurs

Pour les grands émetteurs, les mines de diamants et producteurs de pétrole, une remise de 75 % de la taxe sera remboursée. Les revenus restants iront dans un fonds permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Selon le ministre de l’Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, Wally Schumann, les représentants d’entreprises à qui il a parlé sont satisfaits des mesures prises par le gouvernement pour limiter les coûts supplémentaires.