La taxe de vente saskatchewanaise sur les primes d'assurance maintenant en vigueur

Les Saskatchewanais doivent désormais payer la taxe de vente provinciale sur leurs primes d'assurance. Cette taxe devait à l'origine être imposée dès le 1er juillet.

Le ministre provincial des Finances Kevin Doherty avait cependant choisi d'en repousser l'entrée en vigueur afin de laisser à l'industrie le temps de s'ajuster.

Le taux de la taxe de vente provinciale en Saskatchewan est de 6 %.

Critiques du NPD et de la Fédération canadienne des contribuables

La Fédération canadienne des contribuables affirme que plus de 78 % des répondants à un sondage qu'elle a commandité s'opposent à cette taxe.

L'organisme explique que la province impose déjà une taxe de 2 à 4 % sur les primes d'assurance des particuliers et des entreprises. L'imposition de la taxe de vente coûtera, selon lui, 200 millions de dollars de plus aux Saskatchewanais.

Cela fera grimper les coûts d'assurances de plusieurs centaines de dollars pour les familles et de milliers de dollars pour les fermiers et les petites entreprises.

De son côté, le Nouveau parti démocratique provincial renchérit en affirmant que la Saskatchewan est la seule province à obliger le paiement d'une taxe de vente sur les assurances vie et santé.

D'après le NPD, les fermiers seront très touchés par cette hausse.

Personne n'aime payer pour les assurances, mais le Parti saskatchewanais fait en sorte que les primes seront encore plus élevées et que certains ne pourront plus se les permettre.

Cathy Sproule, porte-parole de l'opposition en matière de finance