La ville de Baie-Comeau aura une zone technologique

Le conseil municipal de Baie-Comeau souhaite modifier la vocation d'une zone pour y créer un parc technologique.

Lors de la séance publique de lundi, les élus de Baie-Comeau ont adopté un projet de règlement pour changer le zonage d'un secteur situé au sud du boulevard Pierre-Ouellet et à l'est du CLSC Lionel-Charest.

Il s'agit d'une zone mixte entre les deux secteurs de la ville, qui est actuellement dédiée à des fins commerciales, résidentielles, institutionnelles ainsi que pour la conservation de la faune.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, veut en faire un secteur destiné aux entreprises qui oeuvrent dans le domaine des technologies ou de la recherche et du développement (R&D).

On n'aurait pas pu mettre Mason Graphite là, par exemple, parce que la capacité portante n'est pas là. Mais dans des entreprises comme ça, ça convient.

Le zonage y autorisera l'installation d'entreprises de fabrication, par exemple, de pièces électroniques. Le nouveau secteur permettra de maximiser les espaces desservis par les services municipaux.

Moratoire sur les centres de données informatiques

Par ailleurs, le maire fustige le moratoire imposé par le ministre Pierre Moreau, sur les projets de centres de données informatiques dont les besoins en énergie dépassent 5 mégawatts.

À Bonjour la côte mardi, Yves Montigny a déclaré que le moratoire freine l'implantation d'entreprises spécialisées en traitement de données informatiques :

On a de l'eau dans les barrages, les barrages sont pleins. On a besoin de turbiner, on a besoin de vendre notre énergie.

Yves Montigny, maire de Baie-Comeau