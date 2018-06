La Ville de Sherbrooke relance le projet de revitalisation de la Wellington Sud

Forts de l'expérience de Well inc., la Ville de Sherbrooke et certains partenaires ont annoncé, lundi, la relance du projet de revitalisation de la rue Wellington Sud.

Appelé le Quartier Well Sud, ce projet de revitalisation est situé au même endroit que Well inc., c'est-à-dire la zone concentrée sur la rue Wellington Sud entre King et Aberdeen incluant la rue des Grandes-Fourches.

« Les gens nous avaient reproché d'avoir fait une entente d'exclusivité sans avoir fait d'appel de propositions. Là, on fait cet appel de propositions avec un document qui sera le même pour l'ensemble des promoteurs. Tout le monde va avoir la meilleure information. On va tâcher de trouver le meilleur projet là-dedans. Après, on va travailler en entente d'exclusivité », explique la conseillère municipale, Chantal L'Espérance.

L'appel de propositions se fera au début du mois de juillet. Les promoteurs auront quatre mois pour présenter leur projet.

La Ville a profité de l'occasion pour revamper l'identité visuelle

Quant au Plan directeur d'aménagement et de développement du secteur Wellington Sud, la Ville organisera une seconde ronde de consultations publiques l'automne prochain.

En attendant, la Ville de Sherbrooke réalisera des actions dès cet été dans le secteur. Par exemple, un parc sera aménagé sur le terrain de l'ancien Maysen Pub et du nouveau mobilier urbain sera installé sur Wellington Sud.