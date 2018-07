Le Canada et les États-Unis resserrent leurs liens pour la construction du pont Gordie-Howe

Des représentants des deux pays voisins se sont réunis mardi pour l'annonce officielle de la construction du pont international Gordie-Howe, entre Windsor et Détroit.

Le ministre de l'Infrastructure, Amarjeet Sohi, ainsi que le gouverneur du Michigan, Rick Snyder, et l'ambassadrice des États-Unis au Canada, Kelly Knight Craft, étaient présents.

C'était une journée avant tout symbolique : toutes les personnes impliquées dans le projet se sont réunies pour mettre le premier coup de pelle annonçant le début de la construction du pont. L'annonce s'est déroulée dans le quartier Delray à Détroit.

Il faudra toutefois attendre septembre pour connaître le plan détaillé du projet et les coûts engendrés.

En septembre nous connaîtrons le coût réel de la construction ainsi que le temps nécessaire à sa construction, a fait savoir Armajeet Sohi.

De précédentes estimations établissaient la facture à 4,8 milliards de dollars et une date de fin en 2022, fixée par le gouvernement Harper.

Mais M. Sohi considère qu'il est trop tôt pour spéculer.

C’est une frontière très importante entre le Canada et les États-Unis, où des milliards de dollars en échange commercial passent chaque année. Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure

Le ministre Sohi précise que plus de 31 % des échanges commerciaux entre le Canada et son voisin du sud passent par la frontière entre Détroit et Windsor. 2,5 millions de camions passent sur ce pont annuellement, souligne-t-il.

Selon le gouverneur du Michigan, Rick Snyder, la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada n’affectera pas les travaux du pont ou sa construction. Je pense fort bien que le pont va se construire, assure-t-il.

La première communication entre le premier ministre [Justin] Trudeau et le président Trump précise que ce pont est un projet prioritaire pour les deux et nous irons de l'avant, a pour sa part indiqué le ministre Sohi lors d'une entrevue à l'émission matinale de radio de CBC Windsor.

De son côté, l’ambassadrice des États-Unis au Canada, Kelly Knight Craft, a refusé de dire si les négociations tendues de l’ALENA allaient influencer la construction du pont international. Elle a toutefois ajouté être certaine que le président Trump approuve n’importe quel projet qui crée de la prospérité économique, de la sécurité, et que ce pont est le reflet de tels projets.