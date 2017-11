Le Canadien National va embaucher une centaine de personnes en Saskatchewan

Le Canadien National (CN) compte embaucher prochainement une centaine de personnes en Saskatchewan.

Le porte-parole du CN, Patrick Waldron, a indiqué que l’entreprise est en train d’embaucher partout à travers le Canada, avec un effort particulier centré sur l’Ouest. Cette vague d’embauches arrive plusieurs années après que la demande a ralenti et que l’entreprise a dû licencier.Le CN aura recruté 3500 employés d’ici la fin de l’année et s’attend à recruter 2000 personnes de plus l’an prochain.

Patrick Waldron explique que ces embauches viennent après un certain nombre de retraites programmées, de licenciements et de demande accrue.Au début de 2016, le CN avait déclaré que son effectif avait diminué de 9 %, soit 2300 postes, l'année précédente.

L’entreprise comptait en moyenne 23 000 employés à la fin du dernier trimestre, dont plus de 16 300 au Canada et environ 7000 aux États-Unis.

En octobre, le CN a indiqué qu'il était sur la bonne voie pour voir ses profits croître puisque la demande a continué d'augmenter, après six trimestres de baisse.