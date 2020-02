Le CELI, c’est quoi? Ou comment comprendre ENFIN à quoi il sert!

Il a beau exister depuis 2009, le CELI reste un vrai mystère. En quoi est-il différent du REER? A-t-on droit à des crédits d’impôts? Est-ce qu’on peut retirer de l’argent sans payer d’impôt? Mais à quoi ça sert d’avoir un CELI??? Pas de panique, vu qu’on voulait comprendre, on s’est penché sur le sujet et croyez-nous… vous voulez un CELI!

De quessé le CELI?

Comme son nom l’indique (à savoir compte d’épargne libre d’impôt), il permet de mettre de l’argent de côté à l’abri de l’impôt, dès nos 18 ans. Le but du CELI est de permettre d’épargner en vue d’un projet (alloooooo le voyage à Bali dont tu parles depuis 1000 ans!) ou de prévoir un fond d’urgence (fini le stress de la réparation pas prévu dans le budget). Qui dit compte épargne dit intérêts, donc votre argent s’épanouit sans rien faire ou si peu.

Il est aussi possible d’avoir différents dossiers à l’intérieur d’un même CELI (Bali, îles Grecques, Grenadine, Irlande… Vous avez compris l’idée?)

CELI, REER c’est quoi la différence?

Contrairement au REER, on ne paye pas moins d’impôts parce qu’on a versé de l’argent sur notre CELI, puisqu’il ne donne pas droit à des crédits.

Par contre, on parle « d’abri d’impôts », car les intérêts ne sont pas assujettis à l’impôt. Et l’argent qu’on retire du CELI n’est pas non plus imposé.

Il y a également une différence en terme de cotisation. La limite en 2019 pour le CELI est de 6000 $. Par contre, comme pour le REER, les cotisations non utilisées sont cumulables.

Une autre différence: il n’y a pas de date limite à un CELI, vous pouvez ne jamais le fermer si ça vous chante.

Attention!

Beaucoup de nouveaux usagers du CELI se sont retrouvés mal pris, car ils n’avaient pas compris une chose essentielle: quand vous retirez de l’argent de votre CELI, vous ne pouvez pas remettre d’argent, sauf si vous avez assez de droits inutilisés de l’année précédente. Sinon, vous devez attendre l’année suivante.

Si vous ne respectez pas la limite de cotisation, vous devrez payer un intérêt de 1 % par mois pour tout excédent. Jusqu’à ce que vous ayez retiré l’excédent.

Shutterstock

Pourquoi avoir un CELI?

Vous faites tout simplement fructifier des sommes à l’abri de l’impôt. Que ce soit pour un voyage au long cours, pour un projet de reprise d’études, pour avoir un coussin en cas de problème ou pour tout simplement épargner, le CELI est une solution intermédiaire entre un simple compte épargne et le REER.

Pour obtenir un rendement intéressant, il est pertinent de diversifier ses investissements qui rapportent entre 3 et 5 % par an ou, si on a un projet à long terme, de se tourner vers un portefeuille équilibré qui, lui, rapportera entre 5 et 7 %.

Renseignez-vous, ça vaut le coup!