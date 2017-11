Le Centre de transformation des viandes est vendu

Le Centre de transformation des viandes (CTV) de Saint-Gabriel-de-Rimouski a finalement trouvé preneur. Trois hommes d'affaires de Sherbrooke, Lévis et Montréal en ont fait l'acquisition récemment pour en faire une usine de transformation de pommes de terre frites.

Un texte de Julie Tremblay

Selon le maire de Saint-Gabriel-de-Rimouski, Georges Deschênes, une partie du bâtiment pourrait également être utilisée pour en faire une fromagerie ou un centre de transformation de viande halal. Il affirme que cette vente est une grande nouvelle, puisqu'elle permet à sa municipalité de récupérer les 285 000 $ auparavant investis dans le CTV.

La municipalité a vendu le bâtiment du CTV sous promesse que son acquéreur y crée au moins cinq emplois au cours des deux prochaines années. « Le promoteur parle plutôt de 15 emplois », affirme cependant Georges Deschênes.

Des promoteurs-mystères

On ignore toujours qui sont les investisseurs derrière cette relance du CTV. Selon M. Deschênes, ils souhaitent prendre leur temps et annoncer leur projet lorsqu'il sera sur le point de se concrétiser.

Les promoteurs nous ont dit : “On ne veut pas décoller comme l'ancien promoteur à annoncer plein de choses. Quand on va être prêts, on va décoller et on va annoncer les choses en bonne et due forme.”

Georges Deschênes