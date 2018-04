Le changement de garde est officialisé à Owl's Head

Après avoir mis fin à sa saison en raison d'un bris mécanique dimanche, la station de ski Owl's Head a officiellement changé de main, lundi, lorsque le nouveau président-directeur général a rencontré l'ensemble des employés.

« J’ai voulu leur faire part des grandes orientations de Destination Owl’s Head, des investissements et des travaux à venir à court terme et de l’importance qu’ils auront tous dans le développement de cette nouvelle signature », a souligné Gilles Bélanger, qui est à la tête du groupe d'investisseurs privés Destination Owl's Head.

Le propriétaire fondateur de la station de ski, Fred Korman, demeurera impliqué au sein de la nouvelle entreprise qui projette des investissements globaux de l’ordre de 200 millions de dollars, dont 40 millions de dollars en travaux majeurs à la montagne dès 2018.

« Owl’s Head jouit non seulement d’un positionnement géographique et d’un environnement naturel exceptionnels, mais la station est aussi reconnue pour sa convivialité et son échelle humaine quasi familiale, mentionne M. Bélanger. On compte d’ailleurs plusieurs membres de mêmes familles au sein de l’équipe. Peu importe la teneur des projets qui y seront développés, ce sont des mots que je veux que l’on continue d’associer au nom Owl’s Head et au legs de Fred Korman. »

« Owl’s Head est l’œuvre de toute ma vie. Il est bien de savoir que le ski et le golf vont non seulement continuer à être au cœur de l’offre de la station, mais vont aussi s’adapter pour répondre aux exigences des skieurs et golfeurs de demain », a quant à lui souligné M. Korman.