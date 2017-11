Le congrès Québec Mines s'ouvre cette semaine à Québec

Québec Mines, le plus gros congrès minier francophone au monde, a lieu du 20 au 23 novembre au Centre des congrès de Québec. Au-delà des aspects scientifiques ou techniques d'un projet minier, les 200 exposants et conférenciers sur place s'attardent à son aspect économique et son acceptabilité sociale.

Selon le directeur général de Géologie-Québec, Robert Giguère, grâce aux avancées technologiques, que ce soit en exploration, en exploitation ou en restauration minières, chaque emploi minier génère quatre autres occupations.

On essaie de se projeter dans l'avenir et de regarder ce que ça peut avoir l'air, la 'mine 4.0'. Donc analyse de big data, quels métiers et professions il faut pour travailler dans la mine du futur. Robert Giguère, directeur général de Géologie-Québec

La demande accrue pour les métaux du groupe des terres rares qui abondent au nord du Québec ouvre également de nouveaux horizons. Les autochtones de la Baie-James et ceux du Québec-Labrador sont appelés à occuper une place accrue dans l'exploitation responsable de ces nouveaux gisements.

Cette année, il y a 16 Naskapis et Innus de la Côte-Nord qui seront présents grâce à la participation financière de ArcelorMittal et de Tata Steel. Donc ces jeunes-là vont venir, vont vivre une expérience de Québec-Mines, vont découvrir le milieu minier, vont participer à des activités diverses Robert Giguère, directeur général de Géologie-Québec

Le congrès annuel demeure l'endroit idéal pour consulter les nouvelles cibles de travaux sur le terrain et préparer la prochaine saison de prospection minière. Tandis que l'intérêt des investisseurs semble revenir vers les gisements prometteurs, le cours des métaux comme le fer ou l'or se raffermit progressivement.

D'ici jeudi, le congrès Québec Mines souhaite raviver l'enthousiasme au sein d'une industrie qui procure plus de 45 000 emplois bien rémunérés au Québec. Près de 2000 personnes sont attendues.

D'après les informations de Louis Garneau