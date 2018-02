Le CRTC ne veut pas enquêter sur les méthodes de vente des entreprises de télécommunication

Un groupe de défense des consommateurs déplore le fait que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) refuse de tenir une enquête publique au sujet de multiples plaintes faites à l'endroit des entreprises de télécommunication pour leurs méthodes de vente sous pression.

Un texte de Sophia Harris, CBC News

Le mois dernier, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) avait fait une demande en ce sens au CTRC, qui l'a rejetée la semaine dernière.

Dans sa requête, le CDIP faisait état de plusieurs articles publiés par CBC qui dénonçaient les tactiques de certains vendeurs des entreprises de télécommunication.

En novembre, CBC avait publié un premier article où des employés de Bell se plaignaient de vivre « un cauchemar sans fin » au travail. Afin d'atteindre leurs objectifs et de garder leur emploi, ces employés se disaient obligés de vendre des produits dont les clients n’ont pas besoin, dont ils ne veulent pas ou qu’ils ne comprennent pas.

Bell avait nié approuver quelque manque à l’éthique que ce soit de la part de ses employés.

Après la publication de cet article, CBC a reçu plus de 200 témoignages d’employés passés et présents d’entreprises de télécommunication, surtout de Bell et de Rogers. Ces personnes disaient subir des pressions intenses pour tromper les consommateurs et leur mentir afin de vendre des services.

Plus de 300 consommateurs floués ont également contacté CBC pour se plaindre, notamment d'avoir dû payer des montants plus élevés que ce qu’on leur avait indiqué au téléphone.

Le CRTC ne veut pas s’en mêler

Le CRTC affirme qu’il n’a pas à lancer une enquête publique sur le sujet, car il existe déjà un organisme « bien établi et possédant des mécanismes efficaces » dédié à la défense des consommateurs bernés par les entreprises de télécommunication : la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST), qui agit comme un ombudsman indépendant.

Mais selon le directeur exécutif du CDIP, John Lawford, le problème du CPRST est qu’il ne s’occupe que de plaintes individuelles et qu’il n’enquête pas sur les problèmes systémiques.

« Seul le CRTC a l’autorité pour changer les pratiques », dit-il.

Le CRTC indique par ailleurs que les consommateurs peuvent aussi se tourner vers le Bureau de la concurrence, qui enquête sur les pratiques de marketing frauduleuses.

Pour John Lawford, toutefois, cette suggestion n’est pas une avenue pour faire changer les choses rapidement, puisqu’une décision finale peut prendre des années avant d'être rendue. Il indique également que certains cas peuvent être tranchés simplement en imposant une amende à l’entreprise prise en défaut.

Le CRTC a refusé de commenter les allégations du CDIP. M. Lawford affirme qu'il ne renonce pas à la lutte, et que son organisation envisage maintenant de s'adresser aux députés.