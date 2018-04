Le Deauville vendu à un promoteur de résidences pour aînés

Le restaurant le Deauville de l'arrondissement de Chicoutimi, fermé depuis 2012, a été vendu à une importante entreprise qui exploite des résidences pour personnes âgées.

Selon l'acte de vente notarié, dont Radio-Canada a obtenu copie, le Deauville a été vendu pour la somme de 2,1 millions de dollars. La vente a été officialisée lundi, mais la prise de possession se fera le 16 mai.

L'acheteur en question est Société en commandite résidence Chicoutimi, mais derrière cette entreprise se trouve le réseau Sélection retraite.

Le réseau Sélection retraite possède plus de 35 complexes en activité ou en développement partout au Québec, ce qui représente pas moins de 10 000 unités de logement. Dans la région, le réseau Sélection retraite possède le Manoir Notre-Dame à Roberval.

Pour le moment, le promoteur reste discret sur la nature du projet.

« Réseau Sélection a l'habitude de faire des appartements multigénérationnels, des complexes pour retraités, des investissements multiples, donc c'est vraiment assez large. On n'a pas plus de détails sur le site du Deauville, mais c'est une excellente nouvelle que le réseau Sélection vienne s'installer dans la grande région de Chicoutimi », explique le directeur de la programmation et des projets spéciaux du réseau Sélection retraite, Philippe Bouclin.

Une résidence à plusieurs étages?

Selon la Ville de Saguenay, une modification de zonage vient d’être autorisée pour ce terrain. Celle-ci permet de construire une résidence collective de sept étages, alors qu’auparavant les projets étaient limités à trois étages.

En ce qui concerne l'acheteur du Deauville, la Ville confirme qu'une demande de permis a bel et bien été acheminée, mais que le permis n'a pas encore été délivré.