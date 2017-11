Le dernier obstacle à l'oléoduc Keystone XL est levé

La Régie des services publics du Nebraska donne le feu vert au projet d'oléoduc Keystone XL, qui vise à transporter environ 830 000 barils de pétrole par jour de l'Alberta vers différents marchés américains.

Au terme d’une rencontre qui n'a duré que 6 minutes, les commissaires de l’État ont décidé d’octroyer un permis autorisant la construction du pipeline sur le territoire. Les commissaires, qui ont voté pour le pipeline à trois contre deux, avaient pour mission de déterminer si le projet de la société TransCanada s'inscrit dans l’intérêt des Nebraskiens.

Ce permis constituait le dernier obstacle réglementaire à la concrétisation du projet. Keystone XL a déjà reçu le feu vert des gouvernements du Canada et des États-Unis, mais TransCanada devait obtenir des permis de la part des trois États américains où le pipeline de 1897 km doit passer.

Le trajet qui a été approuvé n’est pas celui initialement proposé par TransCanada. Il s’agit d’un tracé plus court, censé réduire « l’empreinte » du transport pétrolier sur le territoire.

Le Montana et le Dakota du Sud avaient déjà approuvé le tracé; il ne manquait plus que le Nebraska.

TransCanada a indiqué qu’elle se pencherait sur la décision rendue par la Régie des services publics du Nebraska.

« Nous allons examiner attentivement la décision [de la Régie] en portant une attention particulière sur son impact sur les coûts et le calendrier associés au projet », a réagi la société dans un bref communiqué.

La première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, a accueilli la décision des commissaires avec satisfaction.

« Comme nous l'avons indiqué dans le mémoire que nous avons déposé à la Commission de la fonction publique du Nebraska, ce pipeline représente une plus grande sécurité énergétique pour tous les Nord-Américains en assurant l'accès aux ressources énergétiques exploitées de façon responsable par l'Alberta », a-t-elle déclaré.

Il s’agit d’une étape de plus dans nos efforts pour accroître la disponibilité du pétrole albertain dans le monde, pour diversifier nos marchés et pour maximiser la valeur de nos produits. Rachel Notley, première ministre de l'Alberta

La première ministre Notley a profité de l’annonce pour exhorter « les décideurs canadiens » à mettre en place des mesures pour favoriser l’accès des ports du pays aux marchés mondiaux et à soutenir la création d’emploi pour la population.

L’Association canadienne de pipelines d'énergie (CEPA) a pour sa part souligné l’importance de l’approbation du projet pour l’économie canadienne, en rappelant que le développement du pipeline pourrait générer jusqu’à 4500 emplois.

La CEPA a également balayé du revers de la main les critiques liés aux risques environnementaux.

« Le projet Keystone XL a fait l'objet d'un processus d'évaluation environnementale long et détaillé. Il sera construit et exploité selon les normes de sécurité les plus élevées avec une surveillance réglementaire de classe mondiale tout au long du cycle de vie du pipeline », ont rappelé les responsables de l’Association.

Il s’avère que les pipelines constituent le moyen le plus sûr et le plus écologique de transporter de grandes quantités de liquides et de gaz naturel. La CEPA attend avec impatience les prochaines étapes pour s'assurer que cet important projet d'infrastructure énergétique est construit de façon sûre et sécuritaire. L'Association canadienne de pipelines d'énergie

Des contestations à prévoir

Le vote a eu lieu alors que se poursuivent les opérations de nettoyage à la suite de la fuite de 5000 barils de pétrole dans le Dakota du Sud voisin. Des représentants du Nebraska ont toutefois assuré vendredi que l’incident, le deuxième en importance en lien avec le pipeline Keystone XL, n’aurait aucune influence sur la décision rendue lundi.

Une porte-parole de la Régie des services publics du Nebraska a précisé que les commissaires basaient leur décision uniquement sur la preuve présentée durant les audiences publiques et les commentaires publics des responsables du projet.

Le projet Keystone XL a maintes fois été dénoncé en raison de son tracé qui traverse les dunes de Sandhills, un écosystème considéré comme étant fragile. Les groupes écologistes qui s'y opposent soutiennent en outre que le pipeline passera sous les terres d'agriculteurs et d'éleveurs de bovins contre leur avis.

Par voie de communiqué, Greenpeace Canada a prévenu que « l’opposition contre ce projet continuera à s’intensifier », portée notamment par la fuite de jeudi. Saluant la décision d’approuver un tracé différent de celui mis de l’avant par TransCanada à l'origine, l’organisme a invité les investisseurs associés au projet à reconsidérer leur engagement.

« Il est temps que les banques canadiennes, telles que Desjardins et TD, suivent l’exemple d’ING, de BNP Paribas et de la U.S Bank, qui se sont déjà retirées du financement à haut risque associé aux pipelines de sables bitumineux », a indiqué Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada.

La décision d’aujourd’hui aura des répercussions coûteuses pour TransCanada et cela devrait faire réfléchir les investisseurs présents et futurs associés à ce pipeline qui risque fort de ne jamais être construit. Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada

La commissaire Chrystal Rhoades, qui a voté contre l'octroi du permis à TransCanada, a d'ailleurs justifié son opposition au projet en citant le cas des agriculteurs.

Selon elle, une quarantaine de personnes seraient dans le flou quant aux implications du tracé actuel pour leurs terres.

La commissaires Rhoades s'est également montrée sceptique par rapport aux retombées réelles du projet pour les travailleurs nébraskains.