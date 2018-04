Le gaz de schiste revient en jeu au Nouveau-Brunswick

Le chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, affirme qu'il pourrait lever le moratoire sur la fracturation hydraulique s'il remporte les élections cet automne.

Durant les dernières élections, il y a quatre ans, les progressistes-conservateurs de David Alward souhaitaient que l'industrie gazière s'établisse au Nouveau-Brunswick.

Les libéraux de Brian Gallant, par contre, avaient fait la promesse électorale d'imposer un moratoire sur la fracturation hydraulique, une méthode controversée d’extraction du gaz de schiste. Ils sont passés de la parole aux actes en décembre 2014, trois mois à peine après avoir remporté les élections.

Blaine Higgs s'est adressé à une quinzaine de propriétaires d’entreprises de la région de Sussex, lundi, pour leur dire qu'il pourrait lever ce moratoire s’il gagnait les élections, rapporte le Telegraph-Journal.

La nouvelle étonne et choque Denise Melanson, porte-parole de l'Alliance anti-gaz du Nouveau-Brunswick.

« Je dirais que c’est un peu bizarre parce que nous sommes en train de communiquer avec tous les partis en ce moment pour voir leur attitude face au moratoire. On vient de faire comme une analyse de la science parlant du gaz de schiste qui a été récemment publiée, qui démontre clairement qu’au niveau de la santé, ça rend les gens malades. Au niveau de l’eau, de l’air, tous les problèmes que nous on percevait il y a cinq ans, ont été confirmés de façon répétée par la science. Maintenant, on a 1300 études qui disent que c’est vraiment une horreur. J’ai l’impression que soit M. Higgs n’a pas reçu notre lettre encore ou qu’ils ont décidé que la science n’est pas importante », affirme Denise Melanson.

Blaine Higgs, selon le Telegraph-Journal, avance des raisons économiques pour relancer le débat.

Il n’a pas fait son annonce dans la région de Sussex au hasard. La région a beaucoup souffert économiquement dans les dernières années. Par exemple, en 2016, la fermeture d'une mine de potasse a mené à la mise à pied de près de 430 travailleurs. Plusieurs personnes du milieu des affaires, dont celles qui ont écouté Blaine Higgs, estiment que permettre à nouveau la fracturation hydraulique dans la région pourrait l’aider.

D'ailleurs, Blaine Higgs a précisé lundi que le moratoire pourrait n’être levé que dans certaines régions.

Ses arguments économiques ne convainquent pas les opposants.

« Ça ne fait fait vraiment pas beaucoup d’argent, lance Denise Melanson. Ils ont dépensé des milliards de plus que ce qu’ils ont récupéré. Si on regarde l’industrie en général, tous les problèmes que ça va créer vont manger tout l’argent qui a été récupéré par l’industrie. Ce n’est vraiment pas une chose intelligente à faire. »

Les libéraux de Brian Gallant ont établi cinq conditions pour lever le moratoire :

l'approbation de la population;

de l'information crédible et claire au sujet de l'impact de la fracturation hydraulique sur la santé, l'environnement et l'eau;

un plan pour atténuer l'impact sur les infrastructures publiques;

un processus de consultation des communautés autochtones;

un mécanisme permettant de maximiser les avantages pour les citoyens.

Avec des informations d'Anaïs Brasier