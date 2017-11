Le Groupe coopératif Dynaco deviendra la COOP Avantis

À la suite d'un vote tenu auprès de leurs membres, quatre coopératives agricoles fusionneront leurs activités dès le 28 octobre 2018. Il s'agit du Groupe coopératif Dynaco de La Pocatière, la COOP Rivière-du-Sud, la COOP Seigneurie et Unicoop. Ensemble, les entités formeront la COOP Avantis.

Selon le président du Groupe coopératif Dynaco et futur président de la COOP Avantis, Denis Lévesque, cette fusion assurera la pérennité et le développement des services aux membres.

On va chercher des masses critiques dans chacun de nos secteurs d'activités. On augmente de façon considérable le volume d'affaires pour nos entités. Denis Lévesque, président du Groupe coopératif Dynaco

La fusion fait en sorte que cette nouvelle coopérative aura un chiffre d'affaires estimé à plus de 500 M$ annuellement. La moitié du chiffre d'affaires proviendra du secteur agricole.

La nouvelle entité comportera 32 centres de rénovation et quincailleries, 7 dépanneurs et stations-service ainsi que 11 centres de machinerie. Son territoire d'exploitation s'étendra du comté de Lotbinière à l'ouest, jusqu'au Bas-Saint-Laurent, à l'est.

Elle comptera sur plus de 2 800 membres producteurs agricoles, 11 800 membres entrepreneurs et 1 100 employés. Par ailleurs, Denis Lévesque affirme qu'aucune perte d'emploi n'est envisagée à ce moment-ci.

Il n'y aura pas de perte d'emploi à court terme, car nous aurons besoin de notre monde pour réaliser la fusion. Par contre, certains emplois ne seront pas renouvelés par attrition lors de départs à la retraite. Denis Lévesque, président du Groupe coopératif Dynaco

Selon Denis Lévesque, 87 % des membres du Groupe coopératif Dynaco ont voté en faveur de cette fusion. Pour Unicoop, c'est 97 % des membres qui ont donné le feu vert à cette fusion. Quant aux deux autres coopératives, les votes ont été unanimes.

Le siège social de la COOP Avantis sera à Sainte-Marie-de-Beauce, dans les locaux actuels d'Unicoop. Toutefois, les trois autres sièges sociaux demeureront ouverts pour offrir des services de proximité aux membres.