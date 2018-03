Le guichet Desjardins du Cégep à Rouyn-Noranda disparaîtra bientôt

Le guichet automatisé de la Caisse de l'éducation du Cégep de Rouyn-Noranda, en intercoopération avec la Caisse Desjardins, disparaîtra à compter du 27 avril.

Avec les informations de Lise Millette

Le guichet sera démantelé et la Caisse de l'éducation offrira une offre virtuelle de services comme alternative.

Le directeur général de la caisse, Johnny Roy, explique ce que « les services [que les étudiants ou le personnel] ont aujourd'hui de façon physique seront offerts à distance, c'est-à-dire via l'appel téléphonique ou le web, donc en mode virtuel », dit-il.

Pourquoi on a pris cette décision-là? En fait, on s'est adapté au comportement de nos membres, qui, force est de constater depuis plusieurs années, utilisent beaucoup moins, physiquement, le Centre de services Rouyn-Noranda. Johnny Roy

Plus d’heures d’accèsD'un même souffle, Johnny Roy précise que des heures de services étendues feront en sorte que les membres, qui travaillent aux heures de services actuelles, pourront ainsi avoir accès aux services financiers de Desjardins en soirée et la fin de semaine.« Dorénavant nous serons ouverts de 6 h le matin à 22 h en soirée, incluant les week-ends, donc une plage horaire beaucoup plus facilitante pour rejoindre leur conseiller », assure M. Roy.Un point de service physique disparaîtra, mais Desjardins invoque à nouveau la modification des habitudes de ses membres. Le déploiement de l'offre virtuelle correspond, selon le directeur général, à l'utilisation réelle des membres qui effectuaient 3 % de leurs transactions au comptoir et 8 % au guichet automatique.Annoncée aux partenaires et dirigeants en début d'année, la nouvelle a été communiquée aux membres lors d'une soirée d'information qui s'est tenue le 6 mars dernier.