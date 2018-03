Le MTQ investit 174 millions dans le réseau routier régional

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean se voit attribuer une enveloppe de 173,8 millions de dollars par le gouvernement du Québec en termes d'investissement dans son réseau routier pour les deux prochaines années. Il s'agit d'une baisse par rapport aux programmations antérieures du ministère des Transports (MTQ).

En 2017, le MTQ avait annoncé des investissements de 212 millions de dollars sur deux ans, alors qu’en 2016, c’était une enveloppe de 220 millions de dollars jusqu’en 2018 qui était prévue.

La ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay précise que cette baisse est due au fait que la région n’a pas de nouveau projet majeur et qu’il faudra attendre 2019 et 2020 pour avoir des investissements plus significatifs.

« Qu’on pense à l’autoroute 70, on a complété la phase 1. C’était des sommes majeures. C’est pour ça que les budgets étaient plus élevés au cours des deux dernières années. Il y a aussi le pont Dubuc où les sommes seront plus élevées au cours des deux prochaines années ».

Ces investissements permettront de réaliser 167 chantiers routiers d’ici 2020. Le montant de 174 millions inclut une contribution de 5,5 millions du fédéral et des municipalités.

Alma

Le MTQ prévoit poursuivre le projet de construction d’une route de contournement de 4,8 km des quartiers Delisle et Isle-Maligne à Alma, ce qui permettra de diminuer de près de 75 % la circulation dans ces zones résidentielles.

Ce projet comporte aussi l’aménagement d’une passerelle polyvalente pour les piétons, cyclistes et motoneigistes au nord de l’intersection du Chemin de la Grande-Décharge.

Autoroute 70

Le MTQ veut aussi améliorer le réseau routier par le réaménagement de carrefours ou le redressement de courbes pour rendre la circulation plus sécuritaire.

Ainsi, il réalisera des travaux de réaménagement des bretelles de l’autoroute 70 à la hauteur du boulevard Talbot dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Pont Dubuc et autres ouvrages

La programmation comprend la continuité des travaux de réfection du pont Dubuc à Saguenay (réfection de la voie de gauche en direction sud) et de réaménagement des approches.

L’enveloppe du MTQ pour la région inclut des investissements de 49,5 millions de dollars pour la reconstruction de plusieurs ponts sur la route d’accès à Obedjiwan et l’amélioration de cette route pour assurer le maintien des relations économiques avec le Lac-Saint-Jean.

Réparation ou remplacement de ponts, ponceaux, scellement de fissures et rehaussement d’accotement sont aussi au programme.

Piste cyclable

Parmi les projets, il y a la piste cyclable qui sera aménagée avec le nouveau pont à Dolbeau-Mistassini. Cette piste aura une longueur de plus de 400 mètres et passera sous la structure du pont.

Route 169

Le ministère va également réaménager la route 169 à Métabetchouan-Lac-à-La-Croix dans le secteur à quatre voies contiguës afin d’améliorer la sécurité des automobilistes et de faciliter l’accès aux commerces du secteur.

Un réseau routier sécuritaire, bien entretenu et efficace fait une différence dans la qualité de vie des familles. Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports

La ministre ajoute que ces investissements de près de 174 millions de dollars contribuent à l’essor économique de la région.

Réaction de Sylvain Gaudreault

Le député péquiste de Jonquière trouve déplorable cette diminution des investissements du MTQ dans la région.

Celui qui a été ministre des Transports dans le gouvernement de Pauline Marois estime pourtant que le premier ministre Couillard qui est le député de Roberval devrait connaître les besoins de la région en matière d’infrastructures routières.

« À 174 millions, on est à peu près dans l’ordre de ce que j’avais annoncé en 2013. On est cinq ans plus tard et on est à peu près au même niveau. Ça veut dire qu’on n’avance pas sur les projets comme celui de l’autoroute 70 et aussi il y a un ralentissement économique », a déclaré Sylvain Gaudreault.