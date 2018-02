Le nouveau centre-ville de Longueuil sera développé par le promoteur du Dix30

Devimco Immobilier a été choisie pour développer le secteur de la Place Charles-Lemoyne, au-dessus de la station de métro de Longueuil. Dans la lignée de sa prédécesseure Caroline St-Hilaire, la nouvelle mairesse Sylvie Parent veut en faire le nouveau centre-ville d'ici 2035.

Un texte de Thomas Gerbet

Le projet immobilier est évalué à 500 millions de dollars. Le conseil municipal de Longueuil a approuvé mardi soir une entente d’exclusivité entre Devimco et la Ville. La société immobilière, qui a développé le centre commercial Dix30, participera dans les prochains mois à l'élaboration et à la planification de ce grand développement.

Devimco prévoit un projet d'un million de pieds carrés, qualifié de « milieu de vie de qualité supérieure pour les futurs résidents, travailleurs et visiteurs. » Le projet sera de type TOD (Transit Oriented Development), orienté sur les transports en commun. En plus de la station de métro et du terminus d'autobus, le campus de l'Université de Sherbrooke est situé sur place.

Le projet comprendra 525 unités de logement (condo et locatif), un hôtel et des espaces de bureaux et de travail collaboratif. Le promoteur espère que pourra éclore à cet endroit une pépinière pour des jeunes entreprises en démarrage et des PME.

La Ville de Longueuil veut inclure ce projet dans sa vision plus globale de nouveau centre-ville au pied du pont Jacques-Cartier. 8500 nouvelles unités résidentielles sont envisagées. On prévoit aussi une place publique, un complexe culturel et un parc sur les rives du fleuve.

Ça ne veut pas dire que tout est canné et décidé, loin de là. Sylvie Parent, mairesse de Longueuil, lors de la séance du conseil municipal, mardi soir.

Des consultations publiques prévues

La conseillère indépendante Nathalie Boisclair a exprimé sa dissidence lors du conseil municipal. Elle regrette qu'il n'y ait pas eu de consultation publique à ce sujet. Le cabinet de la mairesse promet que des consultations auront lieu.

Le parti d'opposition Longueuil citoyen a approuvé cette entente avec Devimco. Durant la campagne, la candidate Josée Latendresse s'était opposée au projet de grand centre-ville, en privilégiant des centres-quartiers dans chacun des trois arrondissements. Longueuil citoyen rappelle que rien n'est coulé dans le béton pour le moment, alors que la Ville n'en est qu'à l'étape de la planification.

« Nous l’avons approuvé parce que le promoteur démontre une grande sensibilité à développer un environnement qui ressemble à notre concept de centre-quartier, dit le chef de l'opposition Xavier Léger. Cette entente n’est qu’un premier pas vers une réflexion plus profonde que nous aurons sur les scénarios de développement de ce secteur. »

Devimco Immobilier prépare également un projet de quartier TOD à Brossard, le plus important projet TOD au Québec. L'entreprise réalise aussi depuis 2005 le projet District GriffinMC, dans Griffintown, et procède à la construction du Square Children's, le nouveau projet pour revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants.