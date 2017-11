Le Plan Nord sur la sellette en commission parlementaire

La Commission parlementaire sur l'aménagement du territoire a débattu du Plan Nord, ce matin, à l'Assemblée nationale. Les députés de la Côte-Nord ont dénoncé la centralisation des pouvoirs et des décisions qui, selon eux, nuisent à la Société du Plan Nord depuis sa création.

Un texte de Jean-Louis Bordeleau

La porte-parole de l'opposition et députée de Duplessis, Lorraire Richard, s'est dite déçue des retombées que le Plan Nord du gouvernement Couillard a réservé à la Côte-Nord. Un constat qu'elle applique notamment au chantier de la Romaine, au prolongement de la route 138 et à la diversification économique de la région.

Lorraine Richard accuse les Libéraux de faire du surplace et de gérer la Société du Plan Nord en fonction des prochaines élections.

Il faut que vous ayez un plan B pour nous aider. Ça ne va pas bien là! Lorraine Richard, porte-parole de l'opposition et députée de Duplessis

Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, y est allé également de ses critiques. Il a souligné que plusieurs services sont manquants dans sa région, alors que les budgets en santé et en développement régional ont été réduits au cours des années récentes.

Éric Lefebvre, le député caquiste d'Arthabaska, s'en est pris au bilan maritime du Plan Nord.

Il a dénoncé la fiabilité du nouveau traversier entre Matane et la Côte-Nord, le F.-A.-Gauthier qui a déjà coûté 200 millions en réparations. Il remet en question l'idée d'examiner l'éventualité d'un pont sur le Saguenay, alors que deux nouvelles navettes sont en construction au coût de 250 millions.

Réplique

Le député libéral Serge Simard, un ancien ministre aux Ressources naturelles a souligné la présence du gouvernement dans la région.

C'est qui qui était ministre responsable de la Côte-Nord dans le temps du gouvernement péquiste, monsieur le président? C'était personne! Serge Simard, ancien ministre aux Ressources naturelles

Pierre Arcand, ancien ministre responsable du Plan Nord a quant à lui énuméré une série de gestes posés dans le but d'améliorer l'économie de la Côte-Nord. « On peut prendre chacun des éléments et en faire une histoire extrêmement noire, mais je passe qu'on a une histoire à côté qui est passablement plus positive que celle-là »,

J'ai tellement abandonné la Côte-Nord que depuis 2 ans... je suis allé 22 fois sur la Côte-Nord. 90 % des ministres du gouvernement sont allés sur la Côte-Nord. Pierre Arcand, ex-ministre responsable du Plan Nord

Par ailleurs, Serge Simard a souligné que le taux de chômage est aussi bas sur la Côte-Nord qu'ailleurs au Québec.

D'après les informations de Louis Garneau