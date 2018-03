Le président de WestJet prend sa retraite

Le président et chef de la direction de la compagnie aérienne WestJet, Gregg Saretsky, prend sa retraite.

WestJet a annoncé dans un communiqué qu’il prendra sa retraite immédiatement.

Gregg Saretsky s'est joint l’entreprise en juin 2009 en tant que vice-président de la section Vacances WestJet. Il est ensuite devenu vice-président des opérations quelques mois plus tard, avant d'obtenir le rôle de président et chef de la direction en mars 2010.

WestJet a connu une expansion importante de ses services sous la direction de Gregg Saretsky. La compagnie a doublé sa flotte d’avions, a lancé le service WestJet Encore et a aussi lancé des vols vers l’Europe.

« Je suis très fier de tout ce qu’on a accompli ensemble sous ma direction et je souhaite du succès à WestJet lors de ce prochain chapitre », a écrit Gregg Saretsky dans un communiqué.

Le vice-président commercial actuel de WestJet, Ed Simms, assumera le rôle de président et chef de la direction. Il a aussi été nommé au conseil d’administration.

Ed Simms a plus de 30 ans d’expérience dans les industries du tourisme et de l'aviation. Il a occupé des postes de niveau supérieur avec les entreprises Tui, Thomas Cook, Virgin Groups et Air New Zealand. Il était le président et chef de la direction de Airways, les services de navigation aérienne pour la Nouvelle-Zélande.

Il s’est ensuite joint à l’équipe de WestJet en mai 2017.