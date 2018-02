Le prix du crabe finalement fixé à 4,81 $ pour la saison... 2017

Près d'un an après le début de la saison de la pêche au crabe des neiges 2017, l'Office des pêcheurs de la zone 16 de la Côte-Nord et l'Association québécoise des industriels de la pêche se sont entendus, mercredi, sur le prix de la livre de crabe de la saison dernière. L'entente établit le prix au débarquement à 4,81 $.

Un texte de Laurence Royer

La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec devait arbitrer les négociations lors de deux jours d'audience à Sept-Îles. La Régie a toutefois homologué une entente commune des deux parties dès les premières heures des négociations.

Le directeur général de l'Association québécoise de l’industrie de la pêche, Jean-Paul Gagné, est satisfait que les parties en soient rapidement venues à une entente.

On est très heureux de cette entente-là parce que ça a duré longtemps les négociations. Il y a eu la conciliation et là on est rendu à l'arbitrage. […] Ce matin, moi j'ai demandé si on pouvait se parler.

Jean-Paul Gagné, directeur général de l'Association québécoise de l’industrie de la pêche