Le Queen Mary 2 accoste à Saint-Îles

L'imposant navire de croisière Queen Mary 2 fait escale au quai de Sept-Îles lundi, entre 7h30 et 17h00.

Le Queen Mary 2 entre dans la baie de Sept-Îles accompagné des bateaux-pompes du Groupe Océan. Il accostera autour de 8 h 15.

Plusieurs mesures ont été orchestrées pour accueillir l’équipage et les 3800 passagers du navire. À leur arrivée, ils auront notamment droit à une prestation de danse traditionnelle offerte par des élèves de l'école primaire Johnny Pilot.

L’animation se poursuivra tout l’après-midi sur le quai et au pavillon des croisières. On y retrouvera entre autres une exposition de voitures antiques, de l'animation musicale et une exposition des œuvres de métal recyclé de Jean-Pier Synnott.

Heure du thé

Une heure du thé à saveur amérindienne est au programme entre 14 h 30 et 16 h, au quai des croisières, avec thé du Labrador, bannique et des confitures de petits fruits. L'Institut Tshakapesh et des artisanes innues assureront l'animation toute la journée au pavillon des croisières.

Mylène Paquette

La célèbre navigatrice Mylène Paquette a croisé la route du Queen Mary 2 en mer durant sa traversée de l’océan. Elle sera à la marina, port d'attache du Hermel, entre 13 h 30 et 16 h 00, pour témoigner de cette rencontre hors du commun.

Rues fermées

Les rues Arnaud et Monseigneur-Blanche sont fermées à la circulation dans le secteur du quai des Croisières pour faire place à ces nombreux piétons. Les visiteurs sont donc invités à utiliser le stationnement public prévu à cet effet, adjacent aux poissonneries, via la rue Maltais.

Plus de détails à suivre.