Le restaurant Rose & Basilic d’Alma ferme ses portes

Le restaurant Rose & Basilic d'Alma cessera ses activités le 11 mars après 10 ans d'opération.

Sur la page Facebook du restaurant, la propriétaire Linda Décoste explique la fermeture par la difficulté de rentabiliser un restaurant gastronomique dans un petit milieu comme Alma. La clientèle était insuffisante, explique-t-elle.

« La restauration en elle-même est un domaine où la rentabilité est en équilibre précaire avec la qualité. Le type de produits et services que nous offrons et les standards que nous nous sommes imposés rendent cet état de fait d’autant plus difficile. Le volume de clientèle devient alors crucial pour la pérennité de ce genre d’établissement. Dans un milieu comme le nôtre, ce volume est trop faible et par conséquent il ne permet pas un seuil de rentabilité suffisant », écrit la propriétaire sur Facebook.

Elle évoque également le départ du chef cuisinier et les problèmes de recrutement de main-d'oeuvre.

Linda Décoste précise que la section auberge du commerce va demeurer ouverte avec un service de traiteur.