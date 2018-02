Légère baisse du taux de chômage en janvier

Contrairement à la tendance nationale, le taux de chômage a légèrement baissé en Ontario au mois de janvier par rapport au mois précédent. Il est passé de 5,6 % à 5,5 %.

Selon Statistique Canada, même si le taux de chômage a baissé de 0,1 point de pourcentage dans la province, les baisses d'emploi les plus prononcées au pays ont quand même été enregistrées en Ontario et au Québec.

En fait, l'emploi en Ontario a diminué de 51 000 en janvier. Une baisse « entièrement attribuable à un recul du travail à temps partiel », selon l'agence fédérale.

En fait, le taux de chômage a baissé dans la province en raison d'une baisse du nombre de personnes actives sur le marché du travail.

Par rapport à la même période l'an dernier, l'emploi a augmenté de 104 000 et le taux de chômage a diminué de 0,9 point de pourcentage en Ontario.

La ville ontarienne avec le taux de chômage le plus bas en janvier était Windsor et celle avec le taux le plus élevé était Sudbury.