La Ville de Carleton-sur-Mer inaugure cette fin de semaine deux places publiques qui ont été réaménagées dans le cadre des festivités de son 250e anniversaire. Un arbre « connecté » installé à la plage municipale risque de susciter la curiosité.

Comme l’explique le maire, Mathieu Lapointe, plusieurs améliorations ont été apportées du côté du parc de la plage municipale, notamment un ajout technologique : l'arbre « connecté ».

Ça vient avec un site Internet. Il va y avoir un réseau sans-fil sur le site. Les gens vont pouvoir se connecter au wi-fi, puis aller inscrire le nom de leur famille et interagir.

Ça va faire apparaître des éléments dans l'arbre connecté qui leur permettront d’en apprendre plus sur l'histoire de Carleton-sur-Mer et de ses peuples fondateurs. Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

Le parc de la plage municipale sera inauguré et baptisé dimanche soir. Sous le thème de la découverte et du rassemblement, un spectacle de musique, de danse et de conte illustrera les trois cultures fondatrices de la municipalité : micmaque, acadienne et canadienne-française.

La halte routière s'appelle maintenant La grande envolée

Quant à la halte routière du secteur de Saint-Omer, inaugurée samedi, elle s'appelle maintenant La grande envolée.

La murale La bernache, récemment accrochée au bâtiment principal, fait référence à l'histoire et aux modes de vie locaux. C’est l’œuvre de Magali Dal Cin et de La Fée couleur, Caroline Dugas.

Bordée par le barachois de Saint-Omer, elle comprend maintenant, entre autres, des modules de jeux pour enfants et une terrasse abritée.

Avec les informations d'Émilie Hamon